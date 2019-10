Ejercicio interactivo: dequeísmo

Vamos a ver qué tal andas en cuestión de dequeísmo. En este ejercicio interactivo, tienes que decidir si la preposición de está utilizada correctamente o si hay que quitarla. Cada respuesta correcta vale un punto. Pero piénsatelo bien antes de marcar tu solución, porque te voy a restar un puntito por cada una que tengas mal. Las que dejes en blanco ni suman ni restan. Luego no digas que no te lo he advertido.