Un ejemplo de cómo salvaguardar la soberanía

Contrariamente a lo que dicen los ideólogos occidentales y que reproduce el estercolero mediático, no existe una concepción única respecto a los derechos humanos a escala planetaria, no hay una concepción única aceptada por todas las naciones y pueblos y tampoco por la comunidad jurídica internacional. Y este es el propósito de Occidente y su "orden internacional basado en reglas" : imponer sus propias reglas como las únicas en la discusión sobre esta esfera de los derechos humanos y ejercer el denominado “derecho de injerencia”.

Dav3n
Porque lo que han hecho Burkina Faso, Malí y Níger es subir otro escalón para transformar el mundo. Esto tiene tanto calado como los BRICS y apoya la Nueva Gobernanza Global propuesta por China a primeros de mes.

Todas las instituciones internacionales están determinadas por su vinculación con las relaciones internacionales, y estas chocan, y cada vez más, con las diferentes visiones y proyectos que hay en el mundo.

