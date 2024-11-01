Un ejemplo de cómo salvaguardar la soberanía

Contrariamente a lo que dicen los ideólogos occidentales y que reproduce el estercolero mediático, no existe una concepción única respecto a los derechos humanos a escala planetaria, no hay una concepción única aceptada por todas las naciones y pueblos y tampoco por la comunidad jurídica internacional. Y este es el propósito de Occidente y su "orden internacional basado en reglas" : imponer sus propias reglas como las únicas en la discusión sobre esta esfera de los derechos humanos y ejercer el denominado “derecho de injerencia”.
| etiquetas: un ejemplo , soberanía , salvaguardar , cpi , lince , brics
Todas las instituciones internacionales están determinadas por su vinculación con las relaciones internacionales, y estas chocan, y cada vez más, con las diferentes visiones y proyectos que hay en el mundo. Contrariamente a lo que dicen los ideólogos occidentales y que reproduce el
… » ver todo el comentario