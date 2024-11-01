Ejecutivos de Oracle: Ama a Israel o tal vez este no sea el trabajo para ti. (ENG)

La inminente venta de TikTok a un grupo de inversores estadounidenses liderado por Oracle debía aliviar las preocupaciones sobre la influencia extranjera en la popular plataforma de redes sociales. Sin embargo, una serie de declaraciones realizadas en medios de comunicación israelíes por ejecutivos de la empresa, entre ellos la vicepresidenta ejecutiva y antigua directora general Safra Catz, revelan que el compromiso de la empresa con Israel es «inequívoco» y que no duda en acallar las críticas a Israel a nivel interno.