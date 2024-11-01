Ejecutan una licencia urbanística para un hotel de lujo en Cerro Alarcón sin resolver el recurso contencioso-administrativo

El hecho de que el Ayuntamiento de Navalagamella conceda una licencia urbanística ejecutiva, sabiendo como saben que hay un recurso en curso contra la construcción del complejo urbanístico, y sin esperar a que se pronuncie al respecto un órgano judicial, demuestra una gran irresponsabilidad por parte de la administración, y es un claro incumplimiento de la obligación que tienen las administraciones nacionales de conservar los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres protegidas por la Red Natura 2000, en cumplimiento con la Directiva