edición general
10 meneos
11 clics
Ejecutan una licencia urbanística para un hotel de lujo en Cerro Alarcón sin resolver el recurso contencioso-administrativo

Ejecutan una licencia urbanística para un hotel de lujo en Cerro Alarcón sin resolver el recurso contencioso-administrativo

El hecho de que el Ayuntamiento de Navalagamella conceda una licencia urbanística ejecutiva, sabiendo como saben que hay un recurso en curso contra la construcción del complejo urbanístico, y sin esperar a que se pronuncie al respecto un órgano judicial, demuestra una gran irresponsabilidad por parte de la administración, y es un claro incumplimiento de la obligación que tienen las administraciones nacionales de conservar los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres protegidas por la Red Natura 2000, en cumplimiento con la Directiva

| etiquetas: navalagamella , madrid , cerro alarcón , hotel , recurrido , hábitats naturales
7 3 0 K 140 MAmbiente
1 comentarios
7 3 0 K 140 MAmbiente
#1 concentrado *
No es una grave irresponsabilidad, es corrupción.
0 K 15

menéame