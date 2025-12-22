edición general
EH Bildu pacta con el Gobierno la prórroga del escudo social durante todo 2026

El decreto mantendrá la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional, los cortes de suministros y el bono social eléctrico

Mltfrtk #2 Mltfrtk
EH Bildu continúa defendiendo los derechos de los trabajadores de todo el estado.
sat #3 sat
Que tenga que venir EH Bildu a defender la protección social de todo el estado dice mucho de los vende patrias de PP y Vox.
#1 txepel
Si juegas a ser un empresario con un bien básico te arriesgas a que venga el Estado y te lo regule.
