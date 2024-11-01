edición general
El efecto protector que tiene la fibra sobre nuestro cerebro y qué alimentos son los más recomendados

Una dieta rica en cereales integrales, frutas, legumbres, frutos secos y semillas, todos ellos fuente de fibra, puede tener enormes beneficios tanto para el cuerpo como para el cerebro. Investigaciones recientes demuestran que la fibra potencia el microbioma e influye en el canal de comunicación entre el intestino y el cerebro, ralentizando así los síntomas del deterioro cognitivo. En EE.UU, alrededor del 97% de los hombres y el 90% de las mujeres no consumen suficiente fibra. Muchos otros países muestran deficiencias similares.

Pitchford
Siempre viene bien recordar ésto, porque a nuestros paladares les van mucho los alimentos animales sin fibra y el pan y la pasta refinados...
manbobi
Lo raro es que no hable de las bondades del café.
