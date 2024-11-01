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El efecto positivo de la subida del dólar por la guerra en Irán: neutraliza las caídas de Wall Street para el inversor europeo

Las turbulencias geopolíticas están provocando ventas en bolsa y nerviosismo entre los inversores. Sin embargo, el inversor europeo que tiene parte de su cartera en Estados Unidos se ha encontrado con un efecto positivo que amortigua sus pérdidas. La caída del euro frente al dólar tras el estallido del conflicto en Oriente Medio está actuando como un colchón para las inversiones en Wall Street.

| etiquetas: dolar , euro , tipo de cambio
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3 comentarios
5 1 0 K 68 Economía
Don_Pixote #1 Don_Pixote
El que quiera especular estos días que invierta en transporte marítimo, Maersk, etc…

Ya que se hacen más ricos los ultra ricos, aprovechad la ola,
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cosmonauta #2 cosmonauta
#1 Pues pensaba que tú comentario era irónico, pero veo que no les va nada mal.
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Don_Pixote #3 Don_Pixote
#2 no, siempre que se cierra un estrecho, otro gana :-D
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menéame