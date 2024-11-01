Efecto pluma cohete

En el transporte por carretera, una de las preguntas más recurrentes es por qué el precio del gasóleo sube con rapidez cuando repunta el petróleo y, en cambio, parece bajar con mayor lentitud cuando el crudo cae. El proceso de traslado —conocido como pass-through— es complejo y no es automático ni simétrico. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado en diferentes informes el comportamiento del mercado minorista de carburantes en España.