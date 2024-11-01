edición general
EEUU violó el derecho internacional al abatir su primera supuesta narcolancha con un avión camuflado como civil

El ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de enero, en el que capturó a su presidente, Nicolás Maduro, que ya conforma en sí una actuación calificada de ilegal, según la mayor parte de expertos en derecho internacional, estuvo precedido de una actuación que contraviene directamente el Protocolo de Ginebra. Washington utilizó un avión camuflado como civil en su primer ataque contra una supuesta narcolancha el pasado 2 de septiembre, en el que murieron 11 personas, en el marco de su ofensiva frente a Venezuela.

comentarios
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Atacar a una embarcación civil desarmada, aunque vayas vestido de militar no debe ser muy legal tampoco.
Graffin #3 Graffin
Bueno, súmalo a la lista de delitos y deja los papeles ahí en ese montón.
Connect #2 Connect
Estados Unidos ha dicho al mundo que puede hacer lo que le de la gana. Y que además la gente tragará los argumentos que sean para que ellos puedan hacerlo y otros no, porque esos serán muy malos.
Quel #7 Quel *
#2 Lo de estados unidos es como ver al matón del cole darle collejas al matón de la clase.

No deja de ser un matón que abusa de su poder, pero otra pequeña parte también se alegra de que al otro matón le metan una buena y merecida ración de colleja.

Ya ves. Cabalgando contradicciones.
:troll:
makinavaja #5 makinavaja
La noticia sería que EEUU no viole el derecho internacional :-D :-D
sotillo #1 sotillo
Se les acusa de terrorismo y puedes pegarles tres tiros en la cabeza a la puerta de su casa y luego al resto de la familia por colaboración
manc0ntr0 #8 manc0ntr0
No es sólo el ataque, sino que no han presentado ni una sola prueba de que los barcos atacados llevasen un gramo de farlopa a bordo
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
Algo que era evidente para cualquiera con dos dedos de frente. También es cuestión de decencia, muchos que saben que es injustificable desde el punto de vista de la legalidad, lo han justificado porque no dejan de ser unos malnacidos.
LeDYoM #4 LeDYoM
El derecho internacional soy yo.
