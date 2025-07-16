edición general
EEUU es el único país de los 184 analizados donde cae el turismo en 2025

EEUU es el único país de los 184 analizados donde cae el turismo en 2025  

Un informe de World Travel & Tourism Council reveló que, entre 184 países, EEUU es el único donde se reporta una caída del turismo durante el año 2025, una situación que afecta la economía de quienes viven de esta industria. En Línea de Fuego analizamos las posibles causas de este panorama entre las que están el alza en los costos, un clima sociopolítico poco amigable, nuevas tarifas migratorias y una creciente competencia internacional.

incontinentiasuma #15 incontinentiasuma
#14 Con que me caiga de la bici y me rompa un hueso, casi ni lo cubriría.
incontinentiasuma #6 incontinentiasuma
Yo estoy dispuesto a visitar Estados Unidos en este momento.
Mis honorarios son:
100000 euros semanales netos.
Gastos de viajes aparte.
Gastos de manutención aparte.
Gastos de alojamiento aparte.
#11 IsraelEstadoGenocida
#6 Veo que no dices nada de los gastos médicos... te vas a arruinar, inconsciente.
incontinentiasuma #13 incontinentiasuma
#11 Oh, es verdad. Habrá que poner una cláusula de 6000 millones de euros.
#14 IsraelEstadoGenocida
#13 Y te estás arriesgando
#1 covacho
Si yo fuera Trump, les pondría un arancel a los turistas para que paguen por las pérdidas.
Supercinexin #2 Supercinexin
#1 Si fueras Trump, Kim Il Sun, Putin, Maduro, Pablo Iglesias, Santiago Abascal...

Una tasa al turismo siempre es una medida inteligente.
Mikhail #5 Mikhail
#2 Por supuesto, los turistas no van a EEUU por la tasa y no por la inseguridad jurídica de los extranjeros... :palm:
#8 sliana
#2 por eso va tan poca gente a costa rica, porque tienen tasa y es una dictadura
Gry #4 Gry
#1 Están trabajando en ello, han sumado 250$ a la visa turística como "tasa de integridad" y a los viajeros de algunos países les van a pedir hasta 15.000$ en depósito.

elpais.com/us/2025-07-16/cuanto-cuesta-la-visa-de-turista-para-estados
nemeame #12 nemeame *
#1 No va a hacer falta, Ursula von der Leyen está a punto de cerrar un acuerdo para mandar a EE.UU. a 10.000.000 europeos al año de forma obligada para que se gasten sus ahorros ahí y mantener contento a Trump. Después de la felación de las 3 tendremos más noticias
#7 luckyy
Qué suerte, coño!!!!
camvalf #9 camvalf
Es el futuro de país de Trump I padre de la dinastía que lo gobernará por años.
nemeame #10 nemeame
Preferiría ir a Corea del Norte antes que a EE.UU., con eso lo digo todo
#16 pascuaI
Necesitamos un Trump en España
#17 Zerjillo
Es que ellos mismos se lo han buscado. Lo cachondo es que piensan que la gente está deseando ir a visitarlos, cuando los inmigrantes van por pura necesidad y los posibles turistas estamos espantados ante los riesgos de aparecer por allí. Lástima, porque tienen algunos recursos naturales dignos de ser visitados. Yo desde luego en los próximos años no pongo un pie allí ni loco.
menéame