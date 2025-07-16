EEUU es el único país de los 184 analizados donde cae el turismo en 2025  

Un informe de World Travel & Tourism Council reveló que, entre 184 países, EEUU es el único donde se reporta una caída del turismo durante el año 2025, una situación que afecta la economía de quienes viven de esta industria. En Línea de Fuego analizamos las posibles causas de este panorama entre las que están el alza en los costos, un clima sociopolítico poco amigable, nuevas tarifas migratorias y una creciente competencia internacional.