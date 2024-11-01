EEUU, paralizada la venta de dos cuadros robados por los nazis: volverán a manos de los herederos

En EEUU se bloqueó la venta en subasta de dos cuadros holandeses del siglo XVII robados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Este resultado fue logrado por la Fundación Monuments Men and Women, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es sensibilizar a la opinión pública mundial sobre la importancia de preservar el patrimonio cultural, centrándose en particular en la identificación de las miles de obras de arte desaparecidas o robadas ilegalmente durante el conflicto y que aún no han sido devueltas a sus legítimos dueños