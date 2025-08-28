edición general
EEUU niega o revoca visados a diplomáticos palestinos, pero mantiene la exención para la misión ante la ONU

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirma que actúa 'de acuerdo con la ley estadounidense'.

Mistwatch #2 Mistwatch
No sé si sentido que la Asamblea General de Naciones Unidas continúe en Trumplandia.

Claro que los primeros que estarían encantados con el traslado son los propios trumpajos...
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Cosas nazis ...

de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_über_Reisepässe_von_Juden

Pongo la traducción:

En virtud del Decreto sobre pasaportes de judíos del 5 de octubre de 1938 (RGBl. I, p. 1342 / GBlÖ p. 2268), sus pasaportes fueron declarados inválidos y confiscados o marcados con un sello judío. De este modo, a los judíos alemanes les resultaba imposible cruzar la frontera sin ser detectados en el tráfico fronterizo sin visado.
Restricciones en la

