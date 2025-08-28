·
EEUU niega o revoca visados a diplomáticos palestinos, pero mantiene la exención para la misión ante la ONU
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirma que actúa 'de acuerdo con la ley estadounidense'.
actualidad
actualidad
#2
Mistwatch
No sé si sentido que la Asamblea General de Naciones Unidas continúe en Trumplandia.
Claro que los primeros que estarían encantados con el traslado son los propios trumpajos...
#1
HeilHynkel
Cosas nazis ...
de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_über_Reisepässe_von_Juden
Pongo la traducción:
En virtud del Decreto sobre pasaportes de judíos del 5 de octubre de 1938
(RGBl. I, p. 1342 / GBlÖ p. 2268),
sus pasaportes fueron declarados inválidos y confiscados o marcados con un sello judío. De este modo, a los judíos alemanes les resultaba imposible cruzar la frontera sin ser detectados en el tráfico fronterizo sin visado.
Restricciones en la
#4
Khadgar
#1
Sí, Peter, cosas nazis.
#3
javierchiclana
La primera en Candidatas:
www.meneame.net/story/marco-rubio-secretario-estado-eeuu-deniega-entra
