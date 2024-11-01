EEUU invade Cuba (1961) - Sale fatal (A toda leche)  

En 1961, un grupo entrenado en secreto intentó recuperar el control de Cuba con una jugada encubierta que involucró a espías, exiliados, entrenamientos fuera de la isla y una misión a contrarreloj. ????️♂️???? Pero todo se descontroló... En este video te contamos todo sobre la operación encubierta en Bahía de Cochinos, el papel clave de Estados Unidos, los secretos detrás del entrenamiento en Guatemala, y cómo una misión ultrasecreta terminó siendo un epic fail histórico que cambió las reglas del juego en plena Guerra Fría.