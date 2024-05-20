EEUU ha comprado el 10% de Intel para salvarla de la quema, y eso planea un problema enorme. Uno llamado favoritismo

Intel ha acordado venderle al Gobierno de Estados Unidos el 10% de su empresa por un valor de 8.900 millones de dólares. Se confirma así una medida intervencionista que tiene enormes implicaciones no solo para Intel, sino para toda la industria de semiconductores. Sobre todo, la estadounidense. Crisis histórica. La crisis histórica que atraviesa Intel sigue sin resolverse. y su nuevo CEO, Lip-Bu Tan, ya reconocía hace unas semanas cómo "Hace veinte o treinta años éramos líderes. Ahora el mundo ha cambiado. ...
| etiquetas: intel , eeuu , gobierno , favoritismo , intervención
Este movimiento creo que estaría dentro del capitalismo de estado, rozando mucho “
teoría” prácticas económicas propias de nazismo.
Tampoco te consideres un experto en sarcasmos.
Se aplica en Europa, en China, y por supuesto en USA
De hecho, debería pasar lo mismo en Europa, pero con los comemierdas que tenemos en Bruselas, lo dudo.
Vamos, que se han robado un décimo de la empresa para lo que todos sabemos; sobres.
A unos les dan y a otros les quitan.
(1) El Estado completa la compra de un 10% de Telefónica por 2.285 millones de euros
Creo que eso da para sentencia de la OMC,...
Se pueden ir los yankis, sus chips y su subnormal corrupto y pedofilo naranja a tomar bien por el culo.
Venta de Iberia, cepsa, repsol,.iberia... Somos unos pringaos.
La. Protección de empresas nacionales es básico.