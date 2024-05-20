edición general
EEUU ha comprado el 10% de Intel para salvarla de la quema, y eso planea un problema enorme. Uno llamado favoritismo

Intel ha acordado venderle al Gobierno de Estados Unidos el 10% de su empresa por un valor de 8.900 millones de dólares. Se confirma así una medida intervencionista que tiene enormes implicaciones no solo para Intel, sino para toda la industria de semiconductores. Sobre todo, la estadounidense. Crisis histórica. La crisis histórica que atraviesa Intel sigue sin resolverse. y su nuevo CEO, Lip-Bu Tan, ya reconocía hace unas semanas cómo "Hace veinte o treinta años éramos líderes. Ahora el mundo ha cambiado. ...

victorjba #2 victorjba
El mercado se autorregula y tal xD
13
pablicius #3 pablicius
#2 Trump comunista.
3
placeres #12 placeres *
#3 …no me considero comunista ni nada parecido, pero decir comunista/socialista es una crítica infundada, que están intentando vender grupos de derecha para aliviar las críticas a trump

Este movimiento creo que estaría dentro del capitalismo de estado, rozando mucho “teoría” prácticas económicas propias de nazismo.
0
pablicius #14 pablicius
#12 #13 Me encanta cuando pongo un chiste tonto sin aspiración ninguna y me salen respuestas sesudas que lo analizan académicamente. :-D :-D
0
Dectacubitus #18 Dectacubitus
#14 Habrás puesto un chiste tonto, pero el fondo es cierto. Esta es una medida socialista, y si se hiciese en España muchos pondrían el grito en el cielo.
0
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#12

Tampoco te consideres un experto en sarcasmos. :roll:
1
Autarca #13 Autarca
#2 #3 #6 #7 El típico "demasiado grande para caer"

Se aplica en Europa, en China, y por supuesto en USA
1
#6 el_gran_reset
#2 la burocracia de autorregula
1
#7 Katos
#2 Aireuropa eres tú?.
1
HartzBaltz #17 HartzBaltz
#2 Otra mentira del capitalismo.
1
duende #5 duende
Capitalismo de amiguetes, osea, el estado normal del Capitalismo.
4
Esku #10 Esku *
Otra razón más para no comprar nada de Intel. CPUs carísimas, tragonas de vatios como ellas solas, hornos, super exigentes en refrigeración, OC capado, obsolescencia de sockets a cada generación, decenas de vulnerabilidades gravísimas a nivel de hardware, parches para mitigarlas que merman el rendimiento (en contra de lo que ellos aseguran)... etc. Idos a la mierda Intel, os mereciais ir a quiebra por abuso de posición dominante en el mercado, competencia desleal, manipulación del compilador y otras tantas cosas más del estilo.
2
HeilHynkel #1 HeilHynkel
No sé si lo que dice es así ... pero el estar en gobierno de EEUU entre los accionistas puede que les perjudique en el mercado mayor del mundo para los procesadores de Intel: China.

De hecho, debería pasar lo mismo en Europa, pero con los comemierdas que tenemos en Bruselas, lo dudo.
1
#19 giputxilandes
No ha comprado el 10%. Les ha forzado a aceptar que devuelven ayudas de la época Biden en especie, otorgando un 10% al gobierno de Trump por la cara.

Vamos, que se han robado un décimo de la empresa para lo que todos sabemos; sobres.
1
themarquesito #11 themarquesito
Sospecho que esto acabará recurrido ante los tribunales
0
#20 Marisadoro
Que Nvidia da Intel!

A unos les dan y a otros les quitan.
www.meneame.net/story/nvidia-vuelve-exportar-h20-china-acuerdo-sin-pre
0
alfema #8 alfema
Aquí recientemente el gobierno compró una participación del 10% de Telefónica (1), aunque el motivo ha sido diferente.

(1) El Estado completa la compra de un 10% de Telefónica por 2.285 millones de euros
0
LoboAsustado #4 LoboAsustado
Libre mercado el que tengo aqui colado , se dice , no?
Creo que eso da para sentencia de la OMC,...
0
#16 Bravok1 *
Si ese fuera el único problema que tienen los retards de yankilandia... Disfrutando a tope su decadencia y hundimiento, espero que paguen por todas las vidas que han sesgado around the world. Todo lo que les pase me parecerá poco.

Se pueden ir los yankis, sus chips y su subnormal corrupto y pedofilo naranja a tomar bien por el culo.
0
#9 Katos
paises regulando a favor de sus empresas o si o no.
Venta de Iberia, cepsa, repsol,.iberia... Somos unos pringaos.
La. Protección de empresas nacionales es básico.
0

