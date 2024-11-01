EEUU: Encuesta sobre la guerra de Irán de CBS News

A la hora de valorar una guerra, los estadounidenses tienen en cuenta al menos dos aspectos importantes: cuáles son los objetivos en el extranjero y el impacto que tiene en su propio país [...] quieren que sucedan muchas cosas en Irán: la mayoría considera que es importante detener su programa nuclear, garantizar la libertad del pueblo iraní y, ahora que el conflicto está en marcha, que sería inaceptable dejar al régimen iraní en el poder al final del mismo. Pero también es importante poner fin al conflicto lo antes posible...