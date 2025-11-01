EEUU: dos aviones chocan en aeropuerto de Nueva York en medio de escasez de controladores aéreos

De acuerdo con la agencia EFE, existe una creciente inquietud en EE.UU. por la posibilidad de que los controladores aéreos puedan comenzar a ausentarse en mayor número de sus puestos, ante la excesiva carga de trabajo que están soportando.
| etiquetas: eeuu , choque , aviones , falta , controladores , aéreos
www.telecinco.es/noticias/internacional/20251101/aviones-chocan-aeropu
www.elperiodico.com/es/internacional/20251101/aviones-aeropuerto-nueva
www.prensalibre.com/ahora/internacional/aviones-chocan-en-pista-de-nue
www.latercera.com/mundo/noticia/dos-aviones-en-pista-chocan-en-nueva-y
@admin @eirene @eunomia el voto bulo sin serlo tiene penalización?
El hecho es la escasez de controladores y la inseguridad que está provocando.