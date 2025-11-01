edición general
5 meneos
36 clics
EEUU: dos aviones chocan en aeropuerto de Nueva York en medio de escasez de controladores aéreos

EEUU: dos aviones chocan en aeropuerto de Nueva York en medio de escasez de controladores aéreos

De acuerdo con la agencia EFE, existe una creciente inquietud en EE.UU. por la posibilidad de que los controladores aéreos puedan comenzar a ausentarse en mayor número de sus puestos, ante la excesiva carga de trabajo que están soportando.

| etiquetas: eeuu , choque , aviones , falta , controladores , aéreos
4 1 1 K 40 Avionéame
5 comentarios
4 1 1 K 40 Avionéame
Javi_Pina #3 Javi_Pina
Dejad de controlar a los aviones! Que se controlen solos! Libertad! :troll:
1 K 30
platypu #1 platypu
La noticia es falsa o no hay un solo medio que informe de un accidente en el aeropuerto
0 K 8
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
#1 O puede que sean un incidente menor, es un choque en la pista maniobrando, " Dos aviones comerciales chocaron en pista la víspera en la noche sin que se produjeran heridos en el aeropuerto neoyorquino de LaGuardia,"
El hecho es la escasez de controladores y la inseguridad que está provocando.
0 K 11

menéame