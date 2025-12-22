edición general
4 meneos
36 clics

EEUU: las divisiones en el trumpismo salen a la luz durante el AmericaFest

En Estados Unidos, la ciudad de Phoenix acogió del jueves 18 al domingo 21 de diciembre el AmericaFest, la gran fiesta de los MAGA, los partidarios del presidente Trump. Se suponía que esta concentración iba a mostrar la fuerza de los conservadores, sobre todo tras la muerte de Charlie Kirk, fundador del evento. Pero, en realidad, puso de manifiesto las divisiones internas que minan el movimiento.

| etiquetas: eeuu , maga , trump , americafest , ben shapiro , tucker carlson
3 1 0 K 54 actualidad
2 comentarios
3 1 0 K 54 actualidad
kipper #1 kipper
Relacionada:
Tucker Carlson declarado Antisemita del Año
www.meneame.net/story/tucker-carlson-declarado-antisemita-ano
1 K 40
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Hay que aprovechar y meter el dedo en la ultraderecha como Vox, alianza catalana y a veces el PP, PSOE obedecen a los fondos de inversión Israelíes y estadounidenses en contra de los intereses de las personas
0 K 20

menéame