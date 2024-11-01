edición general
EEUU dice que atacó un portaaviones de drones en Irán y que mantiene gran fuerza militar

Estados Unidos afirmó este jueves que atacó en las últimas horas un buque portaviones de drones en Irán «aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial» y que su capacidad militar está lejos de agotarse. «Sólo en las últimas horas atacamos un portaviones de aviones no tripulado iraní, un barco aproximadamente del tamaño de un portaviones de la Segunda Guerra Mundial, y mientras hablamos, está en llamas», dijo en una rueda de prensa el comandante del Centcom, el almirante Brad Cooper, en Tampa, Florida.

#1 pirat
Lo del ataque al buque iraní en India equivale a matar a cualquier estadounidense, soldado en potencia, en cualquier sitio del mundo.
mastodonte #2 mastodonte
#1 Este es un porta-drones, no el buque que mencionas
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 Ojo, esto debería ser crimen de guerra. El barco estaba en el marco de unos ejercicios militares "desarmado", y creo que matar a un enemigo desarmado es un crimen de guerra.
#4 pozz
Otro buque militar irani mandado al fondo del mar... esta ver su portadrones.
x.com/TuiteroMartin/status/2029824064613712376
