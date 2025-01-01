edición general
11 meneos
10 clics
EEUU deporta a Ecuador a una niña de seis años, la persona más joven en ser repatriada

EEUU deporta a Ecuador a una niña de seis años, la persona más joven en ser repatriada

Una madre ecuatoriana, detenida la pasada semana junto a dos de sus hijos tras acudir a una audiencia rutinaria en la corte de inmigración de Nueva York, fue deportada este martes junto a su hija de seis años, según el diario local The City. Antes de la deportación, ambas habían sido trasladadas previamente a un centro de detención en Dilley (Texas). Su hijo mayor, Manuel, de 19 años y recién graduado de la escuela superior, fue enviado a las instalaciones de Delaney Hall, en Nueva Jersey.

| etiquetas: ice , deportaciones , trump , derechos humanos
9 2 0 K 116 actualidad
12 comentarios
9 2 0 K 116 actualidad
lonnegan #2 lonnegan
Esa niña era un peligro, seguramente pertenecía a una mara y tenia antecedentes y tatuajes :palm:
2 K 35
#6 tyrrelco
#2 Y era de Hamás
0 K 10
frg #8 frg
#2 No se si tatuajes, pero una tiara/corona de princesa en plástico dorado seguro que tenía.
0 K 12
#3 thekeeper
Al menos no le han quitado a esa madre su hija, hay casos que pasan a servicios sociales si los padres son ilegales, y nunca más vuelven a saber de sus hijos, una auténtica locura
1 K 22
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#3 Dentro de lo malo, pueden dar gracias por no haber acabado en una prisión hondureña.
0 K 12
#9 thekeeper
#5 salvadoreña querrás decir
0 K 10
Khadgar #4 Khadgar
Joder con China. :roll:
1 K 15
makinavaja #1 makinavaja
Una peligrosa delincuente, seguro... :troll:
0 K 13
#12 Klamp
#1 no descartemos que también sea terrorista de hamas, da el perfil.
0 K 8
#7 tyrrelco
Se acaban los calificativos para esta gentuza
0 K 10
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo
Bueno, Eliancito tenía seis años cuando lo devolvieron a Cuba. :roll: :popcorn:
0 K 10

menéame