EEUU deporta a Ecuador a una niña de seis años, la persona más joven en ser repatriada

Una madre ecuatoriana, detenida la pasada semana junto a dos de sus hijos tras acudir a una audiencia rutinaria en la corte de inmigración de Nueva York, fue deportada este martes junto a su hija de seis años, según el diario local The City. Antes de la deportación, ambas habían sido trasladadas previamente a un centro de detención en Dilley (Texas). Su hijo mayor, Manuel, de 19 años y recién graduado de la escuela superior, fue enviado a las instalaciones de Delaney Hall, en Nueva Jersey.