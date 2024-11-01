edición general
EEUU creía que tenía un portaaviones invencible. Hasta que Suecia lo "tumbó" una y otra vez con un submarino diminuto

EEUU creía que tenía un portaaviones invencible. Hasta que Suecia lo "tumbó" una y otra vez con un submarino diminuto

El ejercicio que salió regular. En 2005, durante unas maniobras frente a la costa de California, la Marina de Estados Unidos permitió algo inusual: enfrentarse repetidamente a un submarino convencional extranjero, pequeño y relativamente barato, para mejorar su doctrina antisubmarina. El elegido fue el HMS Gotland, un submarino diésel-eléctrico sueco de apenas 1.600 toneladas. El objetivo era entrenar al grupo de combate del portaaviones USS Ronald Reagan, uno de los buques más poderosos del mundo, equipado con escoltas, helicópteros antisubmar

#3 A_S
He visto la película:  media
6
placeres #4 placeres *
Las maniobras ocurrieron en 2005, pero era un tema muy conocido y debatido hasta el punto que en 1996 la pelicula Down Periscope **(Abajo el periscopio*) trataba precisamente de este tema, los submarinos nucleares son demasiado ruidosos (la planta nuclear-refrigeración no se puede apagar) y los antiguos submarinos por otro lado pueden quedarse completamente muertos a la espera de la presa.

De toda formas, hacerlo en la práctica supuso una buena hostia de realidad a los escudos de los grupos de…  media   » ver todo el comentario
2
Ed_Hunter #8 Ed_Hunter
#4 necesitamos un hombre con el tatuaje de "Bienvenido a bordo" en el pene.
0
eltoloco #1 eltoloco *
¿Actualidad un artículo sobre una noticia de 2005?
0
duende #11 duende
Nosotros también lo hicimos en unas maniobras ("Ocean Venture 81")
foro.todoavante.es/viewtopic.php?f=78&t=540
Aunque en nuestro caso, creo que los radares de EEUU confundían a nuestro submarino con restos submarinos
0
#2 F.c.r
Además, creo que esto lo he leído antes por aquí ...
0
Javi_Pina #7 Javi_Pina
Además los submarinos nucleares tienen una desventaja frente a los diesel operando a batería en combate. Hacen ruido, porque no pueden apagar el reactor nuclear.
0
#9 j-light *
#6 No sé de qué cueva sales, pero llevas mucho tiempo en ella.

¿Recuerdas cuando los aviones y portaviones dejaron a los acorazados en la nada militar? Pues vuelve a pasar.

Sirven para "proyectar" sobre países que no se pueden defender. Pero si el país se puede defender...pues no sirven de mucho y esta noticia va precisamente de eso, luminaria del conocimiento.

Que te jodan un portaviones es una locura por el costo en vidas (4000 personas embarcadas), aviones (60-90) y en fin, el propio portaviones. Todo ello por el coste de unos misiles, calderilla militar.
0
#12 j-light
#10 Correcto. Actualmente se pueden pasar semanas y meses bajo el agua, a la espera de cazar a la presa. En la 2aGM no tenían esa autonomía, aunque así causaron grandes problemas.
0
#5 j-light
Hace mucho que se dice que los portaviones son patitos de goma desde que hay misiles y submarinos, y ha pasado muchas veces antes. Pero bueno, los seguirán haciendo porque hay mucha gente que vive de ellos.
0
#6 BloodStar
#5 Claro, los hacen para que los soldadores puedan trabajar.

No es como si fuese la única forma de proyectar superioridad aérea en cualquier parte del mundo y no exista una alternativa.

Lo hacen porque los soldadores son gente supermaja que merece vivir bien haciendo barcos gordos gordos.


Menéame cada día se supera.
1
Eibi6 #10 Eibi6
#5 a lo mejor me equivoco pero juraria que aparecieron antes los submarinos que los portaaviones, me suena que en la primera guerra mundial ya había submarinos y los portaviones en la segunda
0

