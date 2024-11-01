·
EEUU y Canadá interceptan aviones de guerra rusos cerca de Alaska y Dinamarca denuncia un "ataque híbrido sistemático"
El Ministerio de Defensa de Rusia confirma una misión de patrulla con bombarderos estratégicos sobre aguas neutrales de Bering y Ojotsk.
|
etiquetas
:
eeuu
,
rusia
,
dinamarca
4 comentarios
#1
Atusateelpelo
"Las aeronaves rusas permanecieron en el espacio aéreo internacional y no ingresaron en territorio estadounidense o canadiense, señala el organismo, y agrega que
tal actividad cerca de Alaska ocurre con regularidad y no se considera una amenaza
."
Para los de los gorritos de aluminio...
7
K
101
#2
Dav3n
#1
Vamos, que si pero no, pero ya que estamos pues difundamos miedo que el 5% para la OTAN no se consigue solo.
1
K
18
#3
Raúl63
#1
No te preocupes que el mamarracho que ha enviado esta mierda ya está camino del frente.
0
K
7
#4
ochoceros
¿Cómo de cerca? Porque Alaska está a 19 km. de Rusia.
0
K
11
Para los de los gorritos de aluminio...