edición general
8 meneos
23 clics
EEUU y Canadá interceptan aviones de guerra rusos cerca de Alaska y Dinamarca denuncia un "ataque híbrido sistemático"

EEUU y Canadá interceptan aviones de guerra rusos cerca de Alaska y Dinamarca denuncia un "ataque híbrido sistemático"

El Ministerio de Defensa de Rusia confirma una misión de patrulla con bombarderos estratégicos sobre aguas neutrales de Bering y Ojotsk.

| etiquetas: eeuu , rusia , dinamarca
6 2 1 K 86 actualidad
4 comentarios
6 2 1 K 86 actualidad
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
"Las aeronaves rusas permanecieron en el espacio aéreo internacional y no ingresaron en territorio estadounidense o canadiense, señala el organismo, y agrega que tal actividad cerca de Alaska ocurre con regularidad y no se considera una amenaza."

Para los de los gorritos de aluminio...
7 K 101
#2 Dav3n
#1 Vamos, que si pero no, pero ya que estamos pues difundamos miedo que el 5% para la OTAN no se consigue solo.
1 K 18
#3 Raúl63
#1 No te preocupes que el mamarracho que ha enviado esta mierda ya está camino del frente.
0 K 7
ochoceros #4 ochoceros
¿Cómo de cerca? Porque Alaska está a 19 km. de Rusia.
0 K 11

menéame