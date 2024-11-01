EEUU autoriza la reventa de petróleo venezolano al sector privado en Cuba

Washington flexibiliza de forma limitada su régimen de sanciones y permitirá operaciones con licencia específica siempre que no beneficien al Estado ni a las Fuerzas Armadas cubanas. La Administración de Estados Unidos ha anunciado una flexibilización parcial de su régimen de sanciones que permitirá la reventa de petróleo venezolano con destino al sector privado en Cuba, según confirmaron este martes fuentes oficiales recogidas por agencias internacionales.