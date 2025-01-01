edición general
12 meneos
12 clics
EEUU advierte que presencia china amenaza intereses estratégicos de Chile en Estrecho de Magallanes y Paso Drake

EEUU advierte que presencia china amenaza intereses estratégicos de Chile en Estrecho de Magallanes y Paso Drake

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), almirante Alvin Holsey, advirtió sobre el peligro de la penetración en la región por parte de China. Hizo hincapié en que "la escalada de los criminales transnacionales en la región es una gran preocupación" e hizo una especial referencia a la incursión que China efectúa en la región con un modelo que apunta a extraer recursos y preparar el ambiente con infraestructura con potencial doble uso, desde los puertos hasta el espacio.

| etiquetas: china , ee.uu , chile , comando sur , amenaza , militar
10 2 0 K 147 actualidad
10 comentarios
10 2 0 K 147 actualidad
Comentarios destacados:      
salteado3 #2 salteado3 *
EE.UU. ha intervenido de forma directa y perjudicial en Chile:
- 1973: apoyó el golpe de Estado contra Salvador Allende.
- Respaldó a la dictadura de Pinochet durante 17 años.

Esos mismos EE.UU. hoy alertan a Chile sobre China que invierte en puertos, telecomunicaciones, energía y comercio.

Dicen que esas infraestructuras podrían tener uso dual: servir tanto para fines comerciales como para inteligencia, comunicaciones militares o logística estratégica.

No se trata de golpes de Estado ni de controlar gobiernos, sino de acceso a datos, redes, puertos y control indirecto de rutas clave.

Me quedo con la amenaza potencial china, de los yankis ya tenemos certeza de cómo las gastan.
15 K 165
#10 eipoc
#2 China es una amenaza. :shit:  media
0 K 10
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
No como EEUU en Chile
En 1973: apoyó el golpe de Estado contra Salvador Allende y durante 17 años estuvo del lado de la dictadura
5 K 71
HeilHynkel #1 HeilHynkel
El matón amenanzado.
4 K 64
Connect #4 Connect
Sería de paletos que los chilenos olvidasen el gravísimo daño que han hecho los Estados Unidos contra la democracia de su país. Todavía vive mucha gente que sufrió directamente la dictadura de Pinochet apoyada por los americanos.
3 K 47
alpoza #5 alpoza
¿Pero les advierte a los Chilenos o se lo dicen así mismos ?
3 K 44
fanchulitopico #6 fanchulitopico
EEUU terroristas
1 K 19
Guanarteme #8 Guanarteme
Oye, que te estás metiendo en mi patio traser.... ¡Qué diga en Chile! :palm:
0 K 16
Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
EE.UU. pierde influencia y por muchas advertencias y amenazas está dejando de ser creíble. Antes no había alternativa, ahora se puede prescindir de EE.UU. que impone las condiciones.
0 K 13
lentulo_spinther #9 lentulo_spinther
De Paso de Drake, nada. Mar de Hoces. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, coño
0 K 12

menéame