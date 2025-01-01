EEUU advierte que presencia china amenaza intereses estratégicos de Chile en Estrecho de Magallanes y Paso Drake

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), almirante Alvin Holsey, advirtió sobre el peligro de la penetración en la región por parte de China. Hizo hincapié en que "la escalada de los criminales transnacionales en la región es una gran preocupación" e hizo una especial referencia a la incursión que China efectúa en la región con un modelo que apunta a extraer recursos y preparar el ambiente con infraestructura con potencial doble uso, desde los puertos hasta el espacio.