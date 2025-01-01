EEUU advierte que presencia china amenaza intereses estratégicos de Chile en Estrecho de Magallanes y Paso Drake

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), almirante Alvin Holsey, advirtió sobre el peligro de la penetración en la región por parte de China. Hizo hincapié en que "la escalada de los criminales transnacionales en la región es una gran preocupación" e hizo una especial referencia a la incursión que China efectúa en la región con un modelo que apunta a extraer recursos y preparar el ambiente con infraestructura con potencial doble uso, desde los puertos hasta el espacio.
- 1973: apoyó el golpe de Estado contra Salvador Allende.
- Respaldó a la dictadura de Pinochet durante 17 años.
Esos mismos EE.UU. hoy alertan a Chile sobre China que invierte en puertos, telecomunicaciones, energía y comercio.
Dicen que esas infraestructuras podrían tener uso dual: servir tanto para fines comerciales como para inteligencia, comunicaciones militares o logística estratégica.
No se trata de golpes de Estado ni de controlar gobiernos, sino de acceso a datos, redes, puertos y control indirecto de rutas clave.
Me quedo con la amenaza potencial china, de los yankis ya tenemos certeza de cómo las gastan.
