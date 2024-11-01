EEUU acusa a España de "envalentonar a los terroristas" con las medidas contra Israel: "Es profundamente preocupante"

EEUU ve con preocupación el paquete de medidas adoptado por el Ejecutivo para frenar el genocidio en Gaza al entender que algunas de ellas podrían "limitar operaciones estadounidenses" y en último término "envalentonar a los terroristas". "Es profundamente preocupante que España, un miembro de la OTAN, haya elegido limitar potencialmente operaciones estadounidenses", ha señalado un portavoz del Departamento de Estado.
Masacrar a toda una población = Derecho divino.
Cuando un estado terrorista te acusa de unas medidas que has tomado, es que estás en el lado correcto de la historia.
La expresión "ladran, luego cabalgamos, Sancho" no aparece en Quijote y es una mala traducción de la original de Goethe:
“Pero deja que los perros ladren, mientras cabalgamos” y, para que conste, tampoco existe la frase de "Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho".
</modo pedante off>