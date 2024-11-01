EEUU acusa a España de "envalentonar a los terroristas" con las medidas contra Israel: "Es profundamente preocupante"

EEUU ve con preocupación el paquete de medidas adoptado por el Ejecutivo para frenar el genocidio en Gaza al entender que algunas de ellas podrían "limitar operaciones estadounidenses" y en último término "envalentonar a los terroristas". "Es profundamente preocupante que España, un miembro de la OTAN, haya elegido limitar potencialmente operaciones estadounidenses", ha señalado un portavoz del Departamento de Estado.