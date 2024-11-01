edición general
EEUU acusa a España de "envalentonar a los terroristas" con las medidas contra Israel: "Es profundamente preocupante"

EEUU ve con preocupación el paquete de medidas adoptado por el Ejecutivo para frenar el genocidio en Gaza al entender que algunas de ellas podrían "limitar operaciones estadounidenses" y en último término "envalentonar a los terroristas". "Es profundamente preocupante que España, un miembro de la OTAN, haya elegido limitar potencialmente operaciones estadounidenses", ha señalado un portavoz del Departamento de Estado.

ummon
Protestar contra un genocidio = Terrorismo.
Masacrar a toda una población = Derecho divino.
lavacaquellora
Ladran, luego cabalgamos.

Cuando un estado terrorista te acusa de unas medidas que has tomado, es que estás en el lado correcto de la historia.
elgranpilaf
#1 Hombre, en el lado correcto de la historia... Si somos los lacayos de EEUU
Laro__
#9 y por eso lo he votado positivo, a pesar de estar en el lado equivocado de la literatura. ; -)

La expresión "ladran, luego cabalgamos, Sancho" no aparece en Quijote y es una mala traducción de la original de Goethe:
“Pero deja que los perros ladren, mientras cabalgamos” y, para que conste, tampoco existe la frase de "Con la iglesia hemos topado, amigo Sancho".

</modo pedante off>
Nuisaint
Habló de putas La Tacones. Lo dicen los que en su día financiaron a los talibanes.
Asimismov
#3 y al ISIS y alQaeda, y Boko Harán y a los narcos, ...
amouseonmars
2x1 combo! Cómo me gusta.
luckyy
Al final le acusan de narcotraficante
Bravok1
A ver creo que habló por una gran mayoría cuando digo con todo el respeto y tranquilidad , COMEDNOS los huevos yankis de mierda, escoria humana irrelevante.
