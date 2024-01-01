edición general
EE.UU.: residencias para ancianos pasan apuros por ofensiva migratoria de Trump

Más de una cuarta parte de los 4 millones de trabajadores dedicados al cuidado de personas nacieron en el extranjero, y muchos de ellos han dejado de asistir al trabajo por temor a una redada a pesar de tener autorización para estar en el país. Ahora dicen: "voy a ir a Canadá", "voy a ir a Alemania, me reciben con los brazos abiertos". “Desafortunadamente, los estadounidenses no se sienten atraídos a trabajar en los puestos que tenemos”, y el envejecimiento de la enorme generación del “Baby Boom” está a punto de incrementar aún más la demanda.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Al final resulta que toda la economía del primer país del mundo capitalista y libre se basa en mano de obra inmigrante ilegal y legal?
#3 Pingocho
#2 Espero que sea ironía, porque eso siempre se supo. EEUU se hizo poderoso, en parte, gracias a la inmigración.
sotillo #4 sotillo
#2 Es donde más pobre hay y en lo que ma firmemente a trabajado y trabaja la derecha
Aokromes #5 Aokromes
#2 es lo que tiene que los WASPs no quieran mancharse las manos cambiando pañales :troll:
Urasandi #1 Urasandi
Me pregunto quién les recogerá la basura, porque si eso colapsa...
