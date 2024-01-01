EE.UU.: residencias para ancianos pasan apuros por ofensiva migratoria de Trump

Más de una cuarta parte de los 4 millones de trabajadores dedicados al cuidado de personas nacieron en el extranjero, y muchos de ellos han dejado de asistir al trabajo por temor a una redada a pesar de tener autorización para estar en el país. Ahora dicen: "voy a ir a Canadá", "voy a ir a Alemania, me reciben con los brazos abiertos". “Desafortunadamente, los estadounidenses no se sienten atraídos a trabajar en los puestos que tenemos”, y el envejecimiento de la enorme generación del “Baby Boom” está a punto de incrementar aún más la demanda.