EE.UU. prepara un reactor nuclear en la Luna

La rivalidad de las superpotencias en el espacio está entrando en una nueva fase, en la que la independencia energética más allá de la Tierra desempeña un papel clave. Sean Duffy (NASA), ha anunciado la aceleración de un proyecto clave: la construcción de un reactor nuclear de 100 kilovatios en la superficie lunar, cuya finalización está prevista para 2030. Se espera que este espectacular aumento de potencia (los diseños anteriores partían de unos 40 kW) proporcione energía estable a las futuras bases en la Luna.

Poco probable que se lleve a cabo pero es interesante. Hay más información aquí: www.nytimes.com/2025/08/06/science/nasa-nuclear-reactor-moon.html
#4 Y si se lleva a cabo, seguro que para 2030 no va a estar.
Para estas cosas lo mejor es ir a la página de Daniel Marín.

En este caso, creo que han desempolvado un proyecto antiguo para hacer algo de propaganda.
Lo bueno de las noticias sobre reactores nucleares es que como nunca suceden, pues entonces estamos a salvo.

Y más en un país que se está cargando el presupuesto de su programa lunar a marchas forzadas.
Con 100 kw van a tener que apagar el televisor cuando pongan la lavadora.
#6 Naah. Ponen paneles solares que sin atmósfera son muy eficientes, y arreglado.
Voy a inmatricular una parcelita que ya mismo están echando las líneas de tensión :troll:
Hostia esto me recuerda a la película esa de "La máquina del tiempo" cuando despierta momentáneamente en un futuro en el que las explosiones para hacer un complejo turístico en la Luna se la cargan y hace que se choque contra la Tierra.
No sé para qué sirve una base en la Luna.
Qué bella te ves bajo el fulgor verde que tiene la luna esta noche.
