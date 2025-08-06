EE.UU. prepara un reactor nuclear en la Luna

La rivalidad de las superpotencias en el espacio está entrando en una nueva fase, en la que la independencia energética más allá de la Tierra desempeña un papel clave. Sean Duffy (NASA), ha anunciado la aceleración de un proyecto clave: la construcción de un reactor nuclear de 100 kilovatios en la superficie lunar, cuya finalización está prevista para 2030. Se espera que este espectacular aumento de potencia (los diseños anteriores partían de unos 40 kW) proporcione energía estable a las futuras bases en la Luna.