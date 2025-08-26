edición general
5 meneos
8 clics

EE. UU. ordena mayor despliegue de buques al sur del Caribe, con la mirada puesta en el Cartel de los Soles

Estados Unidos aumenta su presión sobre Venezuela y los presuntos vínculos de su Gobierno con el narcotráfico. La Administración de Donald Trump ordenó el despliegue de más buques de guerra al sur del Caribe para la próxima semana. El nuevo movimiento forma parte de la iniciativa de Washington de frenar el flujo de drogas hacia su país, mientras Nicolás Maduro advierte que a su nación “no la toca nadie”.

| etiquetas: eeuu , buques , cartel , . soles , venezuela
4 1 0 K 52 actualidad
9 comentarios
4 1 0 K 52 actualidad
#2 The_real_deal
Con la mirada puesta en el gas y el petroleo, que ya nos la sabemos
2 K 39
Veelicus #3 Veelicus
#2 Si, es que no solo Venezuela tiene las mayores reservas de crudo probadas del mundo, sino que alado esta Guayana que tambien tiene lo suyo y del que forma parte el esequibo que es reclamado por Venezuela. Asi que no tardaran en preparar un Maine o similar para justificar una guerra contra Venezuela
0 K 11
Gry #1 Gry
¿Están escondidos en túneles debajo del palacio presidencial? :roll:
0 K 15
janatxan #7 janatxan
Ya que están por la zona, a lo mejor invaden venezuela y hacen un dos por uno.
0 K 11
io1976 #4 io1976
Serán capaces estos criminales de atacar a Venezuela con la excusa del narcotráfico?
Ojo! que en Marbella tenemos a una alcaldesa relacionada con el narco, al Feijóo con su íntimo Marcial Dorado y la narco-concejala de Vox de Móstoles... Egpañita se está mereciendo una invasión gringa?
0 K 11
#6 guillersk
#4 si


Entendemos ahora la necesidad de un ejercito????
0 K 10
Nómada_sedentario #9 Nómada_sedentario
A Maduro se le está poniendo una cara de Sadam...
0 K 10
#5 malditopendejo
Curioso que al fronterizo narco mexicano ni lo sople
0 K 7
obmultimedia #8 obmultimedia
#5 Ahi tienen el negocio ya montado, ahora quieren el que hay en Venezuela.
0 K 11

menéame