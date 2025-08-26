EE. UU. ordena mayor despliegue de buques al sur del Caribe, con la mirada puesta en el Cartel de los Soles

Estados Unidos aumenta su presión sobre Venezuela y los presuntos vínculos de su Gobierno con el narcotráfico. La Administración de Donald Trump ordenó el despliegue de más buques de guerra al sur del Caribe para la próxima semana. El nuevo movimiento forma parte de la iniciativa de Washington de frenar el flujo de drogas hacia su país, mientras Nicolás Maduro advierte que a su nación “no la toca nadie”.