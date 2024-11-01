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EE UU ofrece 10 millones de dólares por la captura del cabecilla de las Fuerzas de Movilización Popular, vinculadas a Irán

EE UU ofrece 10 millones de dólares por la captura del cabecilla de las Fuerzas de Movilización Popular, vinculadas a Irán

Kataib Sayyid al-Shuhada, conocido como “Abu Ala al-Walai”, organizó ataques contra intereses americanos en Irak y Siria www.meneame.net/story/ahmed-sharaa-ser-terrorista-recompensa-10-millon

| etiquetas: eeuu , recompensa , lider , islamista , kataib sayyid al-shuhada
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3 comentarios
2 1 0 K 36 actualidad
#1 Visca
Si Trump no fuese famoso por no pagar...
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Herumel #3 Herumel
Como si Palantir no pudiera pillarlo con una mínima busqueda.
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#2 surco *
Bgaian, se llama Bgaian y es un malandgin y un gufian....:roll:
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menéame