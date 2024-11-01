EE.UU. mueve su flota desplegada en el Caribe por amenaza del huracán Melissa

Estados Unidos movió sus embarcaciones desplegadas en el Caribe ante la amenaza del huracán de máxima categoría Melissa... La Casa Blanca no ha proporcionado pruebas que demuestren que los objetivos abatidos estuvieran relacionados con el narcotráfico. Venezuela denuncia que este dispositivo estadounidense tiene como objetivo derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Ojalá un huracán se llevara por delante unos cuantos merkavas.
Merecidamente.
Te falta un emoticono que indique que lo dices en broma.
Y el #9 ya es que ni lo entiendo, porque supuestamente es un chiste machista pero yo no soy mujer.
Desde luego. Y también será justicia poética el día que caigan EEUU y la OTAN y por tanto los trolentarios de los NAFOs que pululan por aquí.
Son una nación extremadamente religiosa, sin ética ni respeto alguno al prójimo ni a las más básicas leyes internacionales, que debe reinventarse o desaparecer, porque hoy por hoy son lo peor de lo peor de la especie humana.