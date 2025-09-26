EE. UU. está viviendo una peligrosa mezcla de religión y política

Desde el asesinato de Charlie Kirk, se ha producido una gran interacción entre el cristianismo y la política. Tucker Carlson empezó uno de sus programas con un sermón: “Esta es una religión comprometida con el amor por encima de todo y con vivir en paz y armonía, de verdad. Es una religión universalista que cree que toda persona tiene una oportunidad en el cielo. No es excluyente en absoluto”.