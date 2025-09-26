edición general
EE. UU. está viviendo una peligrosa mezcla de religión y política

Desde el asesinato de Charlie Kirk, se ha producido una gran interacción entre el cristianismo y la política. Tucker Carlson empezó uno de sus programas con un sermón: “Esta es una religión comprometida con el amor por encima de todo y con vivir en paz y armonía, de verdad. Es una religión universalista que cree que toda persona tiene una oportunidad en el cielo. No es excluyente en absoluto”.

tul #4 tul
menuda basura de articulo, esa mezcla piligrosa de la que habla lleva dandose durante decadas en tiroteolandia
Yorga77 #9 Yorga77
#4 Pero ahora a conquistado la primera linea de la política. Si fueran los 4 locos en paletolandia de hace unos años solo seria una curiosidad.
tul #10 tul
#9 ahora? llevan siendo la base de voto del partido republicano desde reagan
Asimismov #2 Asimismov *
Mezcla de religión, política, armas y supremacismo blanco.
¿Qué podría salir mal?
Yorga77 #3 Yorga77
#2 Ademas de todo, no me viene a la cabeza nada. :foreveralone:
#11 alamajar
#2 Al leerte, me ha venido a la cabeza las imágenes de países talibanes disparando al cielo con sus armas para celebrar algo.
Lo veo perfectamente posible en eeuu.
Yorga77 #1 Yorga77
Si se toman la política como religión, impiden que traten de razonar y hacer política real solo importa el líder y el mensaje. Y todos sabemos lo malo que es eso para un país y su entorno. Me da que los años de paz que hemos disfrutado se van acabar muy pronto.
carakola #13 carakola
Pero si tienen a Dios en el dólar. Viene de lejos www.youtube.com/watch?v=UHgHwyKu_Fc
capitan__nemo #5 capitan__nemo
La religion es el opio del pueblo. Tienen que drogar bien a los ciudadanos despues de la mierda de trumpismo que les estan imponiendo.
OCLuis #6 OCLuis *
Una receta peligrosa si no fuese porque los yankis pueden aderezarla con un buffet libre de armas para defender sus ideas y sus posturas de forma democrática, como hace la democracia de israel con sus vecinos.
rafaLin #12 rafaLin
Y del demócrata, no hay ningún discurso de ningún presidente donde no se nombre a dios una docena de veces.
Kamillerix #7 Kamillerix
Hoy debo estar algo torpe, porque no acabo de entender qué quiere decir este cuasi-sermón en forma de artículo... :shit:
Leconnoisseur #14 Leconnoisseur
Me flipa que la gente corriente esté abriendo ahora los ojos ante lo que siempre ha sido USA. Una teocrácia autoritaria. la única diferencia entre USA e Iran es que en el primero la gente busca parecerse al segundo y en el segundo la gente busca parecerse al primero.
#8 unocualquierax
Dice que : "... toda persona tiene una oportunidad en el cielo".
En la tierra, ya tal.
