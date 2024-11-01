"EE.UU. está lleno": cómo Trump está limitando las vías de migración legal mientras continúa su ofensiva contra los indocumentados

Donald Trump prometió en la campaña electoral que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca que acabaría con la inmigración irregular hacia Estados Unidos. El entonces candidato aseguró que acometería la "mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos" para terminar con lo que describe como una "invasión" de "extranjeros ilegales" y "peligrosos criminales", a los que, en contra de lo que señalan los estudios sobre el tema, vincula con la delincuencia.