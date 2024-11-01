edición general
"EE.UU. está lleno": cómo Trump está limitando las vías de migración legal mientras continúa su ofensiva contra los indocumentados

"EE.UU. está lleno": cómo Trump está limitando las vías de migración legal mientras continúa su ofensiva contra los indocumentados

Donald Trump prometió en la campaña electoral que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca que acabaría con la inmigración irregular hacia Estados Unidos. El entonces candidato aseguró que acometería la "mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos" para terminar con lo que describe como una "invasión" de "extranjeros ilegales" y "peligrosos criminales", a los que, en contra de lo que señalan los estudios sobre el tema, vincula con la delincuencia.

themarquesito #4 themarquesito *
La mitad oeste del país está bastante vacía.  media
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
Densidades de poblacion:
- Estados Unidos: 37.6 hab/km²
- México: 66.7 hab/km²
- España: 95.0 hab/km²
- Alemania: 236.3 hab/km²
- Reino Unido (UK): 280.9 hab/km²
- Francia: 123.4 hab/km²
- Italia: 201.2 hab/km²
- India: 434,5 habitantes por km²
- China: 151 habitantes por km²
Dragstat #9 Dragstat
#5 otros:

Australia 4
Canadá 5
Corea del Sur 510
Paises Bajos 537
Monaco 19.212
Yorga77 #1 Yorga77
Muy bien, me gustaría saber de donde van a sacar los trabajadores cualificados, si también esta contra la educación. :troll:
tul #3 tul
lleno de retrasados mentales, no cabe un tonto mas
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones *
Lleno de imbéciles, sí.
Para gente normal queda mucho espacio, pero no están por la labor, prefieren lo de los imbéciles.
#2 ombresaco *
Según es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Países_y_territorios_dependientes_por_den ocupa la posición 180 por densidad de población (España 120 )
#6 tyrrelco
En Montana no cabe un alfiler
MisturaFina #7 MisturaFina
Abandonen el barco!!! Que se hunde!!!
