"EE.UU. está lleno": cómo Trump está limitando las vías de migración legal mientras continúa su ofensiva contra los indocumentados

Donald Trump prometió en la campaña electoral que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca que acabaría con la inmigración irregular hacia Estados Unidos. El entonces candidato aseguró que acometería la "mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos" para terminar con lo que describe como una "invasión" de "extranjeros ilegales" y "peligrosos criminales", a los que, en contra de lo que señalan los estudios sobre el tema, vincula con la delincuencia.
| etiquetas: ee.uu , trump , limitando , migración , legal
- Estados Unidos: 37.6 hab/km²
- México: 66.7 hab/km²
- España: 95.0 hab/km²
- Alemania: 236.3 hab/km²
- Reino Unido (UK): 280.9 hab/km²
- Francia: 123.4 hab/km²
- Italia: 201.2 hab/km²
- India: 434,5 habitantes por km²
- China: 151 habitantes por km²
Australia 4
Canadá 5
Corea del Sur 510
Paises Bajos 537
Monaco 19.212
Relacionada. www.meneame.net/story/invadidos-web-antiinmigracion-usa-falsos-periodi
Para gente normal queda mucho espacio, pero no están por la labor, prefieren lo de los imbéciles.