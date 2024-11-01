edición general
EE. UU. buscó información confidencial sobre instalaciones militares en Groenlandia [DK]

Documentos hasta ahora desconocidos del Ministerio de Defensa danés revelan que este y el alto mando militar danés estaban preocupados por el hecho de que Estados Unidos, de manera informal y sin involucrar a Copenhague, intentara que sus homólogos daneses en Groenlandia le facilitaran información sobre instalaciones militares, puertos y bases aéreas en Groenlandia. El Ministerio fue informado inmediatamente, teniendo en cuenta el «clima estratégico» en relación con Groenlandia. Lo mismo ocurrió con toda la cúpula militar danesa, incluido el je

| etiquetas: ministerio , defensa , danés , eeuu , instalaciones militares , groenlandia
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Espionaje entre aliados OTAN? :popcorn:

Es más, espionaje a un aliado OTAN que ayudó a espiar a otro aliado OTAN? :popcorn:
azathothruna #4 azathothruna
#1 Y no es la primera vez.
Habra empezado en la 2GM o antes?
nemeame #3 nemeame
Pero si solo tenían cuarto perros tirando de trineos, que quieren saber donde guardan los Friskies? :troll:
#5 Horkid *
Quieren Groenlandia porque será un lugar desde el que podrán amenazar la importante infraestructura nuclear de Rusia. Lo mismo que han invadido Europa con sus tropas para atacar Rusia. www.meneame.net/m/actualidad/guerra-secreta-estados-unidos-contra-rusi. La guerra secreta de Estados Unidos contra Rusia en Ucrania
#2 sliana
No se lo digáis a nadie, pero saben todo de todos. Probablemente tengan planes para todo, en plan curiosidad, como ejercicio.
