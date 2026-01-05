"Si EE.UU. ataca a un aliado de la OTAN para anexionarse Groenlandia sería el fin", asegura Mette Frederiksen

En Copenhague, la primera ministra Mette Frederiksen dijo a la cadena 'TV2': "Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, sería el fin de todo, incluida la OTAN y, por tanto, la seguridad posterior a la Segunda Guerra Mundial".
Creo que será más bien un "conflicto administrativo", algo así como "por favor señor Trump vuelva a poner la bandera que corresponde".
Jajajajaja.
Estados Unidos invadirá Groedlandia sin que Europa haga nada mas que una condena firme, Luego Europa se negara a reconocer que aquello es territorio de EEUU aunque ya no lo administre.
Lo positivo ;
Sera el fin de la otan
EEUU pasara a ser un enemigo
Nos pondremos las pilas
Le dira a dinamarca:
1. Queremos una o dos bases militares en Groenlandia donde no tendreis ningun acceso.
2. Queremos explotar los recursos de groenlandia con empresas EEUU, si os portais bien dejaremos que alguna empresa danesa este en el ajo
3. Direis que todo esto ha sido negociado con nosotros y que es un pacto beneficioso para dinamarca
"La principal base militar estadounidense en Groenlandia es la Base Espacial Pituffik (antes Base Aérea Thule), una instalación estratégica clave para la detección de misiles y la vigilancia espacial, operada por la Fuerza Espacial de EE.UU.. Durante la Guerra Fría, existió también el proyecto secreto Camp Century, una base subterránea para misiles nucleares oculta bajo el hielo, descubierta recientemente por la NASA"
Ni de puta coña van a invadir Groenlandia, tocan los huevos y asustan para que compremos sus F-35...
Fabricar nuestras armas y mandar a tomar por culo a sus Big Tech es la unica salida, eso a medio plazo, a corto China.