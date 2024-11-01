edición general
EE.UU. apoya un plan para que Tony Blair lidere un "gobierno de transición" en Gaza

La Casa Blanca apoya un plan para colocar a Tony Blair como líder de un gobierno provisional de la Franja de Gaza, en el que de entrada no participaría directamente la Autoridad Palestina (AP), según informaciones de medios israelíes. La propuesta sitúa a Blair al frente de un cuerpo denominado Autoridad Internacional Transitoria de Gaza (GITA, por sus siglas en inglés) que se arrogaría la “suprema autoridad política y legal” durante un plazo de hasta cinco años.

#1 Zamarro *
¿Meter otra vez a los ingleses en palestina, que monten un protectorado, y que se lo vuelvan a regalar a los sionistas?
¿Que puede salir mal?
Ahora sabemos los motivos por los que Inglaterra se ha decidido a decir que hay genocidio despues de 2 años, para controlar la zona para USA de forma interpuesta, y salvar los muebles a los genocidas.
10
apetor #2 apetor
Not ElMundoToday, but maybe ElMundoTomorrow or el mundo en tu m0rr0w.
4
A.more #3 A.more *
Al de las armas de destrucción masiva?
Mejor que lleven a Aznar, que no deja ni un moro.
Como no maten al loco este nos mata a todos
5
calde #4 calde
Volver a principios de S.XX ? Está claro que algunos aún viven allí.
1
Malinke #7 Malinke
Algo muy positivo para un futuro gobierno en Gaza es no destruir Gaza ni asesinar a su población.
1
alesay #8 alesay
Tony blair en Gaza y Jose María Aznar en Cisjordania
1
#5 Pitchford
Si es previa evacuación de todos los asentamientos de colonos en Cisjordania podría valer..
0
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
¿Y Ansar no?
0
#13 luckyy
Sorprendente que un país que no reconoce a Palestina, le imponga un gobierno con un asesino al frente
0
Bhuvaya #9 Bhuvaya
Ya están dando los últimos coletazos colonialistas los pérfidos anglosajones. Van a caer con todo su chiringuito y alguien tendrá que pagar...
0
ElBeaver #11 ElBeaver
Por otro lado, una Gaza laica no sería bien recibida ni en Israel ni en Irán.
0
ElBeaver #10 ElBeaver
Blair fue quien se involucró en Irak junto con Estados Unidos
0
#12 luckyy
#10 uno de los asesinos de las Azores
1

