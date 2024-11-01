EE.UU. apoya un plan para que Tony Blair lidere un "gobierno de transición" en Gaza

La Casa Blanca apoya un plan para colocar a Tony Blair como líder de un gobierno provisional de la Franja de Gaza, en el que de entrada no participaría directamente la Autoridad Palestina (AP), según informaciones de medios israelíes. La propuesta sitúa a Blair al frente de un cuerpo denominado Autoridad Internacional Transitoria de Gaza (GITA, por sus siglas en inglés) que se arrogaría la “suprema autoridad política y legal” durante un plazo de hasta cinco años.