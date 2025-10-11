edición general
EE.UU. anuncia que permitirá que Qatar construya una base de la Fuerza Aérea en Idaho

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el viernes que EE.UU. permitirá a Qatar construir una base de la Fuerza Aérea en la Base Aérea Mountain Home, en Idaho. Esta base albergará a aviones de combate F-15 y a pilotos qataríes que entrenarán junto a las tropas estadounidenses. “El lugar albergará un contingente de F-15 y pilotos cataríes para mejorar nuestro entrenamiento conjunto, aumentar la letalidad y la interoperabilidad”,

Yorga77 #1 Yorga77
Al final venden el país a cachos. Esto va hacer vomitar espumarajos a más de un MAGA. :troll:
#3 Dedalos
#1 Quatar debe ser un estado títere, creo que ya sabemos quiénes son los dueños.
alfre2 #2 alfre2 *
Recordemos que Ecuador lo pidió muchísimo antes. Sigue pendiente.

youtu.be/u4I_y8OWoZ0?si=1_Q9IoQOb63aes7S
