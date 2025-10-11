EE.UU. anuncia que permitirá que Qatar construya una base de la Fuerza Aérea en Idaho

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el viernes que EE.UU. permitirá a Qatar construir una base de la Fuerza Aérea en la Base Aérea Mountain Home, en Idaho. Esta base albergará a aviones de combate F-15 y a pilotos qataríes que entrenarán junto a las tropas estadounidenses. “El lugar albergará un contingente de F-15 y pilotos cataríes para mejorar nuestro entrenamiento conjunto, aumentar la letalidad y la interoperabilidad”,