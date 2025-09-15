EE. UU. alerta de radios ocultas en la infraestructura fotovoltaica de las autopistas

La Administración Federal de Carreteras (FHA, por sus iniciales en inglés) del Departamento de Transporte de Estados Unidos ha emitido una advertencia sobre la presencia de radios celulares ocultas en inversores y baterías de fabricación extranjera no especificada utilizados en la infraestructura fotovoltaica de las autopistas, según un informe reciente de Reuters, que citaba una nota de seguridad de cuatro páginas. Las autoridades estadounidenses afirman que las infraestructuras fotovoltaicas de las autopistas deben ser escaneadas.