EE. UU. alerta de radios ocultas en la infraestructura fotovoltaica de las autopistas

La Administración Federal de Carreteras (FHA, por sus iniciales en inglés) del Departamento de Transporte de Estados Unidos ha emitido una advertencia sobre la presencia de radios celulares ocultas en inversores y baterías de fabricación extranjera no especificada utilizados en la infraestructura fotovoltaica de las autopistas, según un informe reciente de Reuters, que citaba una nota de seguridad de cuatro páginas. Las autoridades estadounidenses afirman que las infraestructuras fotovoltaicas de las autopistas deben ser escaneadas.
No me cabe ninguna duda
Cualquiera puede hacer un scan de FM, AM y Wifi (realmente de cualquier aparato emisor de frecuencia). Con un poco de conocimientos lo tienes. ¿Para que meter un aparto escucha de estrangis? ¿Para que te pillen y ya no se fien de ti?
Es una batalla perdida.
Soy consciente de que llevo en el bolsillo ,un aparato espía .
que controla desde mi finanzas hasta mis gustos.
Controlado totalmente por una potencia hostil/rival.
Al gobierno norteamericano puede que le importe.
Ser los únicos que tienen acceso a todos los datos de la gente...
Pero como europeo .repito, me da igual