EE. UU. advierte de ‘grandes consecuencias’ a país que estaría considerando la compra de 88 aviones F-35

El gobierno canadiense se prepara para publicar en los próximos días la revisión de su plan de compra de 88 aviones de combate F-35, mientras Estados Unidos advierte de “graves consecuencias” si Ottawa decide no continuar con el acuerdo de armas. El ministro de Defensa, David McGuinty, confirmó que la evaluación estará lista a finales del verano boreal y luego pasará al primer ministro Mark Carney para una decisión final. La información fue reportada por Ottawa Citizen, que detalló que el Departamento de Defensa Nacional prevé entregar ...

karakol #2 karakol
Canadá debería pedir precios a China por el J-35, aunque solo fuera por joder.
5 K 86
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#2

Como pida precios por Rafale y Eurofighter Trump se hace caquita encima.
0 K 18
HeilHynkel #1 HeilHynkel
El matón amenaza al vasallo de que tiene que comprar lo que él diga.

La misma noticia, en inglés. ottawacitizen.com/public-service/defence-watch/us-warns-canada-f-35-fi
3 K 53
RoterHahn #7 RoterHahn
#1
y luego los Otantados de turno defendiendo a capa y espada a eeuu porque es la unica democracia contra las dictaduras de los demas, etc...
1 K 29
Khadgar #3 Khadgar
¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Poner más impuestos a sus ciudadanos? :troll:
1 K 30
#5 chavi
#3 Declarar que Canadá es un estado más de EEUU y actuar en consecuencia
1 K 24
Gry #4 Gry
¿Consecuencias más graves que convertirse en el Estado 51?
0 K 16

