EE. UU. advierte de ‘grandes consecuencias’ a país que estaría considerando la compra de 88 aviones F-35

El gobierno canadiense se prepara para publicar en los próximos días la revisión de su plan de compra de 88 aviones de combate F-35, mientras Estados Unidos advierte de “graves consecuencias” si Ottawa decide no continuar con el acuerdo de armas. El ministro de Defensa, David McGuinty, confirmó que la evaluación estará lista a finales del verano boreal y luego pasará al primer ministro Mark Carney para una decisión final. La información fue reportada por Ottawa Citizen, que detalló que el Departamento de Defensa Nacional prevé entregar ...