EE. UU. advierte de ‘grandes consecuencias’ a país que estaría considerando la compra de 88 aviones F-35

El gobierno canadiense se prepara para publicar en los próximos días la revisión de su plan de compra de 88 aviones de combate F-35, mientras Estados Unidos advierte de “graves consecuencias” si Ottawa decide no continuar con el acuerdo de armas. El ministro de Defensa, David McGuinty, confirmó que la evaluación estará lista a finales del verano boreal y luego pasará al primer ministro Mark Carney para una decisión final. La información fue reportada por Ottawa Citizen, que detalló que el Departamento de Defensa Nacional prevé entregar ...
| etiquetas: eeuu , amenanzas , canada , f-35 , revision , proceso compra
Como pida precios por Rafale y Eurofighter Trump se hace caquita encima.
La misma noticia, en inglés. ottawacitizen.com/public-service/defence-watch/us-warns-canada-f-35-fi
y luego los Otantados de turno defendiendo a capa y espada a eeuu porque es la unica democracia contra las dictaduras de los demas, etc...