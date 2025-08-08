edición general
EE.UU. abrirá en Texas su mayor centro de detención para migrantes en una base militar

El Gobierno de Estados Unidos abrirá en las próximas semanas el mayor centro de detención para migrantes en el país -con un espacio para unas 1.000 personas- dentro de una base militar en Texas. El centro, que impulsará la campaña de detenciones y deportaciones masivas del presidente Donald Trump, estará ubicado en Fort Bliss, a las afueras de la ciudad fronteriza de El Paso, compuesto por edificios de lona y empezará a funcionar el 17 de agosto, según informó el portal digital Border Report. Las autoridades planean expandir las instalaciones

Por si necesitan nombres, propongo uno: Border Birkenau
