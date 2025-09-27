EE. UU. abandona los objetivos de salud mundiales, dice Kennedy

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., dijo el jueves que Estados Unidos rechazaría una declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre enfermedades crónicas, porque ignoraba “los problemas de salud más acuciantes” y, en términos más generales, porque el gobierno de Donald Trump se opone a políticas que, según describió, promueven el aborto y la “ideología de género radical”.