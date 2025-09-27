edición general
EE. UU. abandona los objetivos de salud mundiales, dice Kennedy

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., dijo el jueves que Estados Unidos rechazaría una declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre enfermedades crónicas, porque ignoraba “los problemas de salud más acuciantes” y, en términos más generales, porque el gobierno de Donald Trump se opone a políticas que, según describió, promueven el aborto y la “ideología de género radical”.

Yorga77
Estos se cargan a la mitad de la población que no huya o se esconda. :palm:
1 K 26
Toponotomalasuerte
La verdad es que el Trump está haciendo un país precioso
1 K 22
RoterHahn
...los problemas de salud más acuciantes"

jo y la mitad de la poblacion con obesidad por la comida basura.
0 K 13
reithor
Gran momento para entablar relaciones con Congo, que tienen el ebola ese de la película y el ejército seguro que se lo carga.
0 K 11

