Edufagia e infantilización en la universidad contemporánea

A pesar de esa resistencia, el neoliberalismo ha calado hondo y profundo en la vida de la universidad, propiciando la formación de un nuevo sentido común en el que predominan el individualismo, el egoísmo, la competencia, la segmentación de la población universitaria y de los profesores, así como un darwinismo pedagógico de “sálvese quien pueda” que exalta el triunfo de una minoría de “exitosos” y condena a la vasta mayoría de “perdedores”. Una minoría ‒entre la cual se cuentan algunos académicos e investigadores‒ se ha beneficiado y lucrado...