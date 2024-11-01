edición general
2 meneos
18 clics
Los educadores de Bernedo han acusado a las críticas sobre las actividades de los campamentos de verano de utilizarse para difundir mensajes transfóbicos [EU]

Los educadores de Bernedo han acusado a las críticas sobre las actividades de los campamentos de verano de utilizarse para difundir mensajes transfóbicos [EU]

En las últimas semanas se han presentado varias denuncias, algunas de las cuales afirman que niños y jóvenes están siendo "obligados" a ducharse desnudos juntos. Los supervisores lo han negado, subrayando que explican la situación "específicamente" a los niños y jóvenes. Subrayan que se trata de un proyecto autogestionado que lleva 50 años de funcionamiento, basado en valores que ofrece campamentos de verano a precios muy asequibles gracias al voluntariado de cientos de educadores.

| etiquetas: educación sexual , campamentos , adolescentes
2 0 0 K 23 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 23 actualidad
Khadgar #2 Khadgar
Explicaron que el proyecto educativo de los Campamentos de Verano Vascos se basa, en general, en valores transfeministas y busca crear espacios seguros para todas las identidades y cuerpos.

Obligando a los chavales a compartir las duchas. Tócate los cojones.
0 K 15
vicvic #1 vicvic
Cuando se definen como centros auto gestionados ya te puedes imaginar por donde van los tiros y que clase de valores son esos.. De todas formas ni eso les exime de responsabilidad ya que no vivimos, afortunadamente, en una sociedad "auto gestionada" si realmente ha habido delitos.
0 K 11

menéame