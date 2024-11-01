Los educadores de Bernedo han acusado a las críticas sobre las actividades de los campamentos de verano de utilizarse para difundir mensajes transfóbicos [EU]

En las últimas semanas se han presentado varias denuncias, algunas de las cuales afirman que niños y jóvenes están siendo "obligados" a ducharse desnudos juntos. Los supervisores lo han negado, subrayando que explican la situación "específicamente" a los niños y jóvenes. Subrayan que se trata de un proyecto autogestionado que lleva 50 años de funcionamiento, basado en valores que ofrece campamentos de verano a precios muy asequibles gracias al voluntariado de cientos de educadores.