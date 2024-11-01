Eduardo García| ¿Es China un país imperialista?

“Imperialismo” no es una categoría moral, sino un concepto analítico perteneciente a la tradición del marxismo que nos sirve para ubicar a un Estado-nación en la jerarquía internacional del sistema capitalista mundial. Otro elemento a considerar es la lógica contextual del pensamiento de Lenin, quien destacó que los países imperialistas eran exportadores de capital. Esta idea, que defendió Lenin, es empleada por algunos sectores de izquierda para zanjar el debate: China es imperialista. James Petras es un ejemplo claro de esta perspectiva.