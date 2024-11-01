edición general
Edmundo González reivindica su legitimidad como presidente y pide a las Fuerzas Armadas "lealtad" para una transición democrática

Los detalles: El presidente electo recuerda a los militares que su lealtad debe ser "con la Constitución, con el pueblo y con la República" y pide que hagan vale "la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024".

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Edmundo hará lo que diga Trump. Huele a guerra civil
tul #11 tul
#2 no se yo, trump ya ha dicho que estos no son nadie y sus apoyos en europa (genova) lo van tirar a los pies de los caballos en cuanto asimilen que ya no les sirve el espantajo.
sotillo #1 sotillo
Este tío es muy tonto y no de ahora
Alakrán_ #12 Alakrán_ *
#1 Este tío fue elegido por los venezolanos como presidente.
Es la única persona con legitimidad democrática para iniciar una transición, el resto de actores, solo tienen el poder de las armas.

pd. Este "tío" se metió en una elecciones contra una dictadura, con la única certeza de acabar preso o exiliado, como el resto antes que él.
mmlv #9 mmlv
¿Y Guaidó? ¿Es que nadie piensa en Guaidó?
vicus. #3 vicus.
Pobre, a ver cómo le explicas a este clínex de usar y tirar quien es el que manda, con lápices de colores, como los niños pequeños?. Pobre criatura y menudo pataleo está montado la derechita cobarde.
Gry #7 Gry
Debería asumir su derrota y reconocer al legítimo Presidente: Donald Trump. xD
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#7 que enseñe las actas xD
Un_señor_de_Cuenca #10 Un_señor_de_Cuenca
No me alegro de lo que está pasando. Las elecciones venezolanas se han convertido en irrelevantes una vez que Trump ha echado la zarpa a Venezuela. Es triste, es el fin de la soberanía de un país, gobierne quien gobierne.
#4 AlexGuevara
Guaidó 2.0
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#4 ese andaba jugando al pádel en Miami
