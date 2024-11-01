Edmundo González reivindica su legitimidad como presidente y pide a las Fuerzas Armadas "lealtad" para una transición democrática

Los detalles: El presidente electo recuerda a los militares que su lealtad debe ser "con la Constitución, con el pueblo y con la República" y pide que hagan vale "la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024".
Es la única persona con legitimidad democrática para iniciar una transición, el resto de actores, solo tienen el poder de las armas.
pd. Este "tío" se metió en una elecciones contra una dictadura, con la única certeza de acabar preso o exiliado, como el resto antes que él.
