edición general
73 meneos
187 clics
EDITORIAL: Ahora más que nunca, nuestro deber como medio de información es polarizar a la sociedad

EDITORIAL: Ahora más que nunca, nuestro deber como medio de información es polarizar a la sociedad

En estos tiempos, es más importante que nunca que los medios de información tomemos consciencia de nuestra labor y ayudemos a la sociedad, en la medida de nuestras posibilidades, a estar más y más polarizada.

| etiquetas: política , polarización , medios comunicación
43 30 2 K 394 ocio
8 comentarios
43 30 2 K 394 ocio
Autarca #1 Autarca *
Cuando elMundoToday se pone tan realista me da miedo

El compromiso ético del periodismo consiste en enconar a nuestros lectores en sus creencias y darles las noticias que esperan encontrar, afianzando sus prejuicios. El radicalismo, lejos de ser un problema, constituye un instrumento pedagógico de primer orden.
4 K 43
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
La polarización indica que vienen problemas económicos y agitan la polarización.

Por ejemplo pretendían endosar a la izquierda el asesinato de Charlie Kirk..
0 K 18
Quel #3 Quel *
#2 Ta que sacas el tema; o decir que Kirk era racista porque dijo que cuando ve a un piloto negro duda de sus aptitudes.
:palm:

Polarización everywhere.
0 K 7
Autarca #7 Autarca *
#2 #3 Los Demócratas son izquierda???

Cuando ocurrió eso??

El gran éxito del Capital es radicalizar a la gente en posturas que igualmente le son favorables

Mucha gente en Occidente se pelea a muerte por partidos que les van a empobrecer en favor de los ricos, porque la propaganda les ha dicho que son superdistintos
0 K 10
skaworld #8 skaworld
#3 Yo cuando veo comentarios haciendo el doble tirabuzon para defender postulados peregrinos tambien pienso que el que los escribe tiene un tutor legal

Supongo que tienes razon, todos tenemos sesgos
0 K 12
clinteastwood #4 clinteastwood
Ya lo decía Ricardo Castella hace años en un monólogo, "leo el periodico para que me diga lo que tengo que pensar".
0 K 9
thoro #5 thoro
Doble verdad contando en forma de chiste.
0 K 9
#6 paco_camps_2011
Para algunos es un buen objetivo  media
0 K 9

menéame