EDITORIAL: Ahora más que nunca, nuestro deber como medio de información es polarizar a la sociedad

En estos tiempos, es más importante que nunca que los medios de información tomemos consciencia de nuestra labor y ayudemos a la sociedad, en la medida de nuestras posibilidades, a estar más y más polarizada.
El compromiso ético del periodismo consiste en enconar a nuestros lectores en sus creencias y darles las noticias que esperan encontrar, afianzando sus prejuicios. El radicalismo, lejos de ser un problema, constituye un instrumento pedagógico de primer orden.
Por ejemplo pretendían endosar a la izquierda el asesinato de Charlie Kirk..
Polarización everywhere.
Cuando ocurrió eso??
El gran éxito del Capital es radicalizar a la gente en posturas que igualmente le son favorables
Mucha gente en Occidente se pelea a muerte por partidos que les van a empobrecer en favor de los ricos, porque la propaganda les ha dicho que son superdistintos
Supongo que tienes razon, todos tenemos sesgos