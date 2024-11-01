edición general
31 meneos
37 clics

El editor del periódico soviético Pravda cae y muere desde una ventana del séptimo piso [ENG]

La policía rusa está investigando la muerte de la última figura prominente que ha fallecido tras caer desde una ventana. El director de la editorial Pravda, Vyacheslav Leontyev, de 87 años, se precipitó desde una altura de 21 metros desde su domicilio en el oeste de Moscú.

| etiquetas: pravda , editor , ventana , rusia
26 5 0 K 278 actualidad
33 comentarios
26 5 0 K 278 actualidad
Comentarios destacados:        
Dragstat #8 Dragstat
"Estaba vinculado al ministro de Transporte de Vladimir Putin, Roman Starovoit, de 53 años, cuya muerte en julio —oficialmente calificada como suicidio horas después de que Putin lo destituyera— sigue siendo muy sospechosa, en medio de acusaciones de que había sido «torturado» antes de ser «asesinado»."

Vamos, para no subirse ni a una banqueta.
5 K 75
Trigonometrico #17 Trigonometrico
#8 Vaia, nese comentario dixeches de donde eras. :hug:
0 K 11
Fartón_Valenciano #4 Fartón_Valenciano
Joder, las ventanas rusas no deben ser de muy buena calidad... Y van...
4 K 49
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#4 por eso nunca limpio los cristales de las ventanas xD
1 K 29
Pacman #22 Pacman
#4 Vyacheslav

Ivan fue otro
0 K 11
Milmariposas #2 Milmariposas
"Que parezca muerte natural"... :shit:
2 K 40
#9 ombresaco
#2 tras de una caída desde un séptimo, lo natural es morirse
5 K 79
#29 covacho
#9 Kaso ceᴙᴙado
0 K 8
#33 Jodere
#9 Y mas con 87 años. xD
0 K 5
eaglesight1 #13 eaglesight1
#2 ¿Otro accidente?.
0 K 10
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#2 naturalmente si caes te matas
1 K 34
#25 yarkyark *
#2 En Rusia caer por la ventana se considera muerte natural desde hace mas de 500 años.

La única diferencia con los años es que ahora, como los pisos son mas altos, no hace falta rematarlos en el suelo. :troll:
1 K 26
rob #3 rob
Y nos reimos del balconing de los ingleses en Baleares...
1 K 20
reivaj01 #20 reivaj01
#3 Mucho más bonito con una piscina debajo. ¡Dónde va a parar!
0 K 14
capitan__nemo #24 capitan__nemo
#3 hay que añadir una categoria de balconing ruso a la liga de balconing.
www.balcon.ing/
0 K 18
Escafurciao #28 Escafurciao
#24 además en invierno es más raro que pase.
0 K 8
capitan__nemo #27 capitan__nemo *
Aqui los rusos deben amenazar con tirar a la gente por la ventana porque noticias en contra de rusia pocas encontraras en la portada, al menos en la frecuencia de otras.
¿Los envios de balconing ruso seran una amenaza implicita y por eso las dejan pasar los comisarios politicos?
0 K 18
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
No entiendo la mania que tienen los rusos con limpiar las ventanas por fuera.
1 K 17
Connect #1 Connect
Oyoyoyoyyyy :troll:
0 K 16
Milmariposas #18 Milmariposas
Entre las caídas accidentales y el polonio... :roll:
0 K 14
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Vaya hombre, ¡Qué mala pata!
0 K 12
sat #23 sat
Hay que revisar urgentemente la calidad de las ventana rusas. Fallan mucho.
0 K 12
Kantinero #21 Kantinero
Las ventanas rusas tienen unnosequé que me recuerdan mucho a los balcones de Mallorca
0 K 12
MoñecoTeDrapo #30 MoñecoTeDrapo
Defenestración tradicional
0 K 11
perrico #32 perrico
Y nos reíamos de los británicos con el balconning.
0 K 11
vicvic #16 vicvic
¡Un dia cualquiera en el paraíso ruso, antítesis de la decadente Europa y por la que más de uno suspira por aquí !!
0 K 10
#7 poxemita
No seamos malpensados, esto es normal, hay tanta diferencia térmica entre el interior y el exterior que a la que abren la ventana se produce una salida violenta de aire caliente del edificio que arrastra a oligarcas discolos y opositores.
0 K 10
Brill #26 Brill
Miradlo por el lado bueno, tras largo interrogatorio la ventana ha confesado, y ya no hará más daño.
0 K 9
#10 no_soy_un_bot
Peor es vivir en una planta baja, igual te tienes que caer multiples veces, o te invitan a un café.
0 K 7
arturios #12 arturios
#10 O a una menta-polonio.
4 K 39
#11 AlexGuevara
Este tipo de muertes...va que vuela en Rusia

Me pregunto si lo hacen para ahorrarse la bala o se trata de evitar el estruendo del disparo o tal vez dejar sembrada la duda del suicidio para aumentar la impunidad de los asesinos...

Una cosa es segura. Aquí hay nivel
0 K 7
Enésimo_strike #19 Enésimo_strike
#11 creo que todo el mundo, tanto dentro como fuera de Rusia, sabe que ha pasado si te defenestran. La única explicación es que algún otanista homosexualista y drogadicto nazi lo ha asesinado, porque Putin, el liberador de periodistas como Pavel Rubstov, jamás ordenaría algo así.
0 K 13
Blackat #31 Blackat
La primera causa de muerte natural en Rusia es la caida desde ventana...
0 K 6

menéame