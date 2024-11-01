El editor del periódico soviético Pravda cae y muere desde una ventana del séptimo piso [ENG]

La policía rusa está investigando la muerte de la última figura prominente que ha fallecido tras caer desde una ventana. El director de la editorial Pravda, Vyacheslav Leontyev, de 87 años, se precipitó desde una altura de 21 metros desde su domicilio en el oeste de Moscú.
Vamos, para no subirse ni a una banqueta.
Ivan fue otro
La única diferencia con los años es que ahora, como los pisos son mas altos, no hace falta rematarlos en el suelo.
www.balcon.ing/
¿Los envios de balconing ruso seran una amenaza implicita y por eso las dejan pasar los comisarios politicos?
Me pregunto si lo hacen para ahorrarse la bala o se trata de evitar el estruendo del disparo o tal vez dejar sembrada la duda del suicidio para aumentar la impunidad de los asesinos...
Una cosa es segura. Aquí hay nivel