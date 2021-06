Edgar Wright y la Trilogía del Cornetto

Una de las sagas británicas más queridas por el mundo freak: La trilogía del Cornetto, dirigidas por Edgar Wright, y protagonizadas por Simon Pegg y Nick Frost. Tres películas, independientes entre ellas, pero con factores comunes que las hacen únicas e irrepetibles. Zombies Party (Shaun of the Dead), Arma Fatal (Hot Fuzz) y Bienvenidos al Fin del Mundo (The World's End), representan un género distinto para llegar a una única conclusión. ¿Quieres saber cuál?