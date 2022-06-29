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¡¿La Edad de Oro del… Enema?! [Eng]  

En la Francia del siglo XVI no bastaba con tener una piel impecable, una peluca estupenda y un trasero voluptuoso; también había que tener un colon inmaculado. Por suerte, abundaba la gente dispuesta a administrar tantos enemas como uno quisiera. Un poco de contexto sobre el no tan humilde enema. Se trata de una práctica en la que se introduce líquido a la fuerza por el ano para limpiar el colon. Normalmente, la gente piensa en esto en términos estrictamente modernos como un procedimiento médico desagradable que implica agua tibia, un profesion

| etiquetas: enema , edad de oro
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2 comentarios
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Iqui_Balam #2 Iqui_Balam
#1 poco enema me parece que va recibir a partir de ahora
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menéame