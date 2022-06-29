¡¿La Edad de Oro del… Enema?! [Eng]  

En la Francia del siglo XVI no bastaba con tener una piel impecable, una peluca estupenda y un trasero voluptuoso; también había que tener un colon inmaculado. Por suerte, abundaba la gente dispuesta a administrar tantos enemas como uno quisiera. Un poco de contexto sobre el no tan humilde enema. Se trata de una práctica en la que se introduce líquido a la fuerza por el ano para limpiar el colon. Normalmente, la gente piensa en esto en términos estrictamente modernos como un procedimiento médico desagradable que implica agua tibia, un profesion