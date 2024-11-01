La edad a la que se compra una vivienda ronda los 50 años en Canarias

La edad media de las personas que se compran una vivienda en Canarias o en Baleares es la más elevada de España y ronda los 50 años, impulsada por los elevados precios y el peso del comprador internacional o de segunda residencia. En España, la adquisición de la primera vivienda se ha desplazado casi una década desde el año 2000 y en algunas comunidades se acerca ya a los 50 años. Si a comienzos de los años 2000 el acceso a la primera vivienda se producía habitualmente entre los 31 y los 33 años, hoy ese momento se retrasa hasta los 38-41 años.
| etiquetas: canarias , vivienda , compra , edad