Ed Miliband, secretario de Energía de Reino Unido, a Elon Musk: "¡Deja en paz a nuestra política!" [Ing]

El secretario de Energía, Ed Miliband, apuntó directamente al multimillonario, que ha pedido la caída del gobierno laborista. El multimillonario propietario de X y Tesla ha atacado repetidamente a Starmer en su plataforma de redes sociales, y en septiembre incluso pidió el derrocamiento de su Gobierno. Ahora, los ministros de Starmer están contraatacando. Musk «cree que puede decirnos cómo gobernar Gran Bretaña», afirmó el secretario de Energía de Starmer, Ed Miliband.