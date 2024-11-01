edición general
Ed Miliband, secretario de Energía de Reino Unido, a Elon Musk: "¡Deja en paz a nuestra política!" [Ing]

Ed Miliband, secretario de Energía de Reino Unido, a Elon Musk: "¡Deja en paz a nuestra política!" [Ing]

El secretario de Energía, Ed Miliband, apuntó directamente al multimillonario, que ha pedido la caída del gobierno laborista. El multimillonario propietario de X y Tesla ha atacado repetidamente a Starmer en su plataforma de redes sociales, y en septiembre incluso pidió el derrocamiento de su Gobierno. Ahora, los ministros de Starmer están contraatacando. Musk «cree que puede decirnos cómo gobernar Gran Bretaña», afirmó el secretario de Energía de Starmer, Ed Miliband.

etiquetas: uk , musk , política , injerencia
salteado3 #1 salteado3
Vaya, por insinuar que los rusos podían estar influyendo en el voto en Moldavia sibilinamente mediante las redes sociales tenían preparado el botón de "cancelación" de elecciones (al estilo rumano) en caso de que votaran mal.

Aquí tenemos a un yanki abiertamente influyendo a la cara en las elecciones británicas y tan ricamente
azathothruna #2 azathothruna
Pues en esto apoyo a Musk.
Que PIRATEEN a Londres :troll:
