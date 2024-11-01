Ecuador. Represión de Noboa: Gobierno ordena despliegue masivo de la fuerza hacia Imbabura

El Gobierno Noboa ha dado muestra de que no pretende dialogar con los manifestantes en rechazo al decreto 126 —que elimina el subsidio al diésel—, ni alcanzar consensos respecto a propuestas legislativas que ha impulsado mediante decretos, con el visto bueno de la Corte Constitucional. Consecuencia directa de esta represión fue el asesinato del líder kichwa Efraín Fuerez a manos de los efectivos de las Fuerzas Armadas, hecho que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha calificado como «crimen de Estado»